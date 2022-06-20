Прямые рейсы из Москвы на Алтай за 7566 рублей туда-обратно

Отличная цена.

Да, слетать на Алтай в самый сезон — отличная идея для вас от нас.

Летим в Горно-Алтайск из Москвы за 7566 рублей туда-обратно. В цене ручная кладь, а багаж за деньги.

В конце июня-начале июля, а еще в сентябре.

Вот:

И в сентябре:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!