Прямые рейсы из Москвы на Алтай за 7566 рублей туда-обратно

Отличная цена.
Да, слетать на Алтай в самый сезон — отличная идея для вас от нас.
Летим в Горно-Алтайск из Москвы за 7566 рублей туда-обратно. В цене ручная кладь, а багаж за деньги.
В конце июня-начале июля, а еще в сентябре.
И в сентябре:
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