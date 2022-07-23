Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

До конца марта
Авиакомпания Азимут выложила билеты на зимний сезон (ноябрь-март) по некоторым международным направлениям. Например, слетать из Калуги в Ереван можно за 3400 рублей в одну сторону или за 8700 рублей в обе.
Не факт, что из Москвы будут варианты лучше, так что…
Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.
В одну сторону
Армения в январе
Армения в ноябре
На Новый Год
Визы, тесты и уколы (пока) не нужны. Загранпаспорт даже не нужен.
Вперёд!
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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