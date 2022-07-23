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Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

Новости
Автор Опубликовано

До конца марта

Авиакомпания Азимут выложила билеты на зимний сезон (ноябрь-март) по некоторым международным направлениям. Например, слетать из Калуги в Ереван можно за 3400 рублей в одну сторону или за 8700 рублей в обе.

Не факт, что из Москвы будут варианты лучше, так что…

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.

В одну сторону

Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

Армения в январе

Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

Армения в ноябре

Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

На Новый Год

Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

Визы, тесты и уколы (пока) не нужны. Загранпаспорт даже не нужен.

Вперёд!

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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