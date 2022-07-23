Прямые рейсы из Калуги в Ереван за 3400 в одну сторону и за 8700 — в обе

До конца марта

Авиакомпания Азимут выложила билеты на зимний сезон (ноябрь-март) по некоторым международным направлениям. Например, слетать из Калуги в Ереван можно за 3400 рублей в одну сторону или за 8700 рублей в обе.

Не факт, что из Москвы будут варианты лучше, так что…

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.

В одну сторону

Армения в январе

Армения в ноябре

На Новый Год

Визы, тесты и уколы (пока) не нужны. Загранпаспорт даже не нужен.

Вперёд!

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!