Прямые рейсы из Чебоксар в Сочи с багажом за 4000 рублей туда-обратно

Подъём, Чувашия!

Отличная цена от Nordwind: прямые рейсы между Чебоксарами и Сочи с багажом (и снарягой, если надо) за 1500 рублей в одну сторону.

Даты: октябрь-декабрь.

Рейсы по вторникам и пятницам.

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.

В ноябре

В декабре

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!