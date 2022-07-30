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Прямые рейсы из Чебоксар в Сочи с багажом за 4000 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Подъём, Чувашия!

Отличная цена от Nordwind: прямые рейсы между Чебоксарами и Сочи с багажом (и снарягой, если надо) за 1500 рублей в одну сторону.

Даты: октябрь-декабрь.

Рейсы по вторникам и пятницам.

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.

В ноябре

Прямые рейсы из Чебоксар в Сочи с багажом за 4000 рублей туда-обратно

В декабре

Прямые рейсы из Чебоксар в Сочи с багажом за 4000 рублей туда-обратно

Вроде всё.

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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