Прямые рейсы из Антальи в Уфу и Самару с багажом за 6200 рублей

Пора домой! ;)

Туроператоры предлагают билеты из Турции в Самару и Уфу за 6200 рублей.

В цены входит провоз ручной клади и багажа.

Вылеты в июле (по 3-4 даты в каждый город).

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru.

Анталья — Уфа:

Анталья — Самара:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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