Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Не сидим на месте

Собирались в Турцию? Или уже здесь — и надолго? Тогда вот: перелёты по стране с багажом за 1000 рублей. Направлений много, билетов тоже.

Билеты на сайте авиакомпании (нужна нормальная карта) или на aviasales (здесь примерно на 300 рублей дороже, но примут любую карту).

Даты: самые дешевые билеты на ноябрь-март, на сентябрь-октябрь чуть дороже

Измир — Конья

Анталья — Адана

На сайте по 320 лир (1000 рублей)

Анталья — Ван

Трабзон — Измир

Анталья — Самсун

Анталья — Мардин

Анталья — Малатья

Анталья — Кайсери

Анталья — Хатай

Анталья — Газиантеп

Анталья — Диярбакыр

Анталья — Измир

Трабзон — Анталья

Ван — Измир

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!