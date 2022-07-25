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Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Не сидим на месте

Собирались в Турцию? Или уже здесь — и надолго? Тогда вот: перелёты по стране с багажом за 1000 рублей. Направлений много, билетов тоже.

Билеты на сайте авиакомпании (нужна нормальная карта) или на aviasales (здесь примерно на 300 рублей дороже, но примут любую карту).

Даты: самые дешевые билеты на ноябрь-март, на сентябрь-октябрь чуть дороже

Измир — Конья

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Адана

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

На сайте по 320 лир (1000 рублей)

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Ван

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Трабзон — Измир

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Самсун 

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Мардин

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Малатья

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Кайсери

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Хатай

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Газиантеп

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Диярбакыр

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Анталья — Измир

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Трабзон — Анталья

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Ван — Измир

Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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