Полёты по Турции с багажом от 1000 рублей

Не сидим на месте
Собирались в Турцию? Или уже здесь — и надолго? Тогда вот: перелёты по стране с багажом за 1000 рублей. Направлений много, билетов тоже.
Билеты на сайте авиакомпании (нужна нормальная карта) или на aviasales (здесь примерно на 300 рублей дороже, но примут любую карту).
Даты: самые дешевые билеты на ноябрь-март, на сентябрь-октябрь чуть дороже
Измир — Конья
Анталья — Адана
На сайте по 320 лир (1000 рублей)
Анталья — Ван
Трабзон — Измир
Анталья — Самсун
Анталья — Мардин
Анталья — Малатья
Анталья — Кайсери
Анталья — Хатай
Анталья — Газиантеп
Анталья — Диярбакыр
Анталья — Измир
Трабзон — Анталья
Ван — Измир
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