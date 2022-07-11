Полеты из Петербурга в Египет за 12100 рублей туда-обратно

Авиакомпания Pegasus в рамках распродажи предлагает дешевые билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх
По пути — короткие стыковки в Стамбуле.
Даты полетов: с ноября по март.
Распродажа продлится до 13 июля включительно.
Подобрать свои даты и купить билеты можно на оф. сайте авиакомпании (тут рос. карты не проходят).
Важно:
- скидку могут получить только участники программы лояльности BolBol (нужно войти в личный кабинет). Регистрация бесплатна.
- скидка (нужно выбрать “40% Discount”) появляется в самый последний момент перед вводом данных банковской карты.
А еще не забудьте пробить цены через сервис aviasales.ru.
Хургада:
Шарм:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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