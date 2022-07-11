Полеты из Петербурга в Египет за 12100 рублей туда-обратно

Авиакомпания Pegasus в рамках распродажи предлагает дешевые билеты в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

По пути — короткие стыковки в Стамбуле.

Даты полетов: с ноября по март.

Распродажа продлится до 13 июля включительно.

Подобрать свои даты и купить билеты можно на оф. сайте авиакомпании (тут рос. карты не проходят).

Важно:

скидку могут получить только участники программы лояльности BolBol (нужно войти в личный кабинет). Регистрация бесплатна.

скидка (нужно выбрать “40% Discount”) появляется в самый последний момент перед вводом данных банковской карты.

А еще не забудьте пробить цены через сервис aviasales.ru.

Хургада:

Шарм:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!