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Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Летим в теплые края!

Авиакомпании Qatar Airways, Etihad Airways и Srilankan Airlines предлагают билеты в Бангкок, Коломбо, Мале, Манилу и Куала-Лумпур от 33200 рублей в оба конца. По пути стыковки в Дохе, Абу-Даби или Коломбо.

В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.

Авиакомпании Qatar Airways и Etihad Airways давно выполняют рейсы из Москвы — никаких проблем. А Srilankan Airlines планирует начать полеты с ноября.

Даты полетов: с конца августа по март.

Москва — Коломбо — Москва:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Москва — Бангкок — Москва в ноябре:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Москва — Куала-Лумпур — Москва:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Москва — Бангкок — Москва в октябре:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Москва — Мале — Москва:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Москва — Манила — Москва:

Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Условия въезда на Шри-Ланку:

Для привитых: сертификат о вакцинации (Спутник V подходит).

Для непривитых: ПЦР-тест не старше 72 часов до вылета.

Плюс всем нужно оформить визу (по прилете или онлайн).

Условия въезда в Таиланд: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 72 часов.

Условия въезда на Филиппины: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 48 часов.

Условия въезда в Малайзию: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 48 часов.

А для поездки на Мальдивы ничего не нужно.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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