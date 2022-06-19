Полеты из Москвы в Таиланд, Малайзию, на Шри-Ланку, Мальдивы и Филиппины от 33200 рублей туда-обратно

Летим в теплые края!
Авиакомпании Qatar Airways, Etihad Airways и Srilankan Airlines предлагают билеты в Бангкок, Коломбо, Мале, Манилу и Куала-Лумпур от 33200 рублей в оба конца. По пути стыковки в Дохе, Абу-Даби или Коломбо.
В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.
Авиакомпании Qatar Airways и Etihad Airways давно выполняют рейсы из Москвы — никаких проблем. А Srilankan Airlines планирует начать полеты с ноября.
Даты полетов: с конца августа по март.
Москва — Коломбо — Москва:
Москва — Бангкок — Москва в ноябре:
Москва — Куала-Лумпур — Москва:
Москва — Бангкок — Москва в октябре:
Москва — Мале — Москва:
Москва — Манила — Москва:
Условия въезда на Шри-Ланку:
Для привитых: сертификат о вакцинации (Спутник V подходит).
Для непривитых: ПЦР-тест не старше 72 часов до вылета.
Плюс всем нужно оформить визу (по прилете или онлайн).
Условия въезда в Таиланд: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 72 часов.
Условия въезда на Филиппины: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 48 часов.
Условия въезда в Малайзию: сертификат о вакцинации (Спутник V и лайт одобрены) или ПЦР-тест не старше 48 часов.
А для поездки на Мальдивы ничего не нужно.
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