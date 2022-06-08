Полетит. Прямые рейсы между Казанью и Томском за 2419 рублей!

Полетят? Не полетят? Полетят? Не полетят?
Или всё-таки полетят? Мы не знаем. Никто не знает. Это же новый рейс Нордвинда, старт полётов запланирован на июль.
В общем, вот:
Прямые рейсы между Томском и Казанью за 2400 рублей. Летом и осенью. По средам и воскресеньям.
Вот сентябрь:
Вот август:
Вот июль:
Вроде всё.
Раньше на этом месте была присказка «Любите Россию и она полюбит вас», но сейчас эта присказка не кажется уместной.
Оставайтесь человеком. О большем не просим.
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