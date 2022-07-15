Поездки по Финляндии всего за 1€

У финского автобусного лоукоста Onnibus есть много билетов за 1 евро! Отличная возможность попутешествовать по Финляндии за копейки :)

Финская автобусная компания OnniBus предлагает билеты на август-октябрь.

Первые пару билетов на каждом рейсе стоят всего 1 евро!

Проверить свои даты и купить билеты можно на сайте автобусной компании.

НО с российской картой купить нельзя: ищите друзей, кассы на месте… хотя если вы в Финляндии, у вас есть правильная карта :))

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!