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Поездки по Финляндии всего за 1€

Новости
Автор Опубликовано

У финского автобусного лоукоста Onnibus есть много билетов за 1 евро! Отличная возможность попутешествовать по Финляндии за копейки :)

Финская автобусная компания OnniBus предлагает билеты на август-октябрь.

Первые пару билетов на каждом рейсе стоят всего 1 евро!

Проверить свои даты и купить билеты можно на сайте автобусной компании.

НО с российской картой купить нельзя: ищите друзей, кассы на месте… хотя если вы в Финляндии, у вас есть правильная карта :))

Поездки по Финляндии всего за 1€

Поездки по Финляндии всего за 1€

Поездки по Финляндии всего за 1€

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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Ищите, бронируйте, отдыхайте!

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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