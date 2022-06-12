Подборка за неделю: 10 главных новостей о поездках по России. Новости туризма от 12.06.2022

❗️ Подборка за неделю: 10 главных новостей о поездках по России

Про скидки

➖ «Аэрофлот» снова запускает распродажу со скидками до 60% на полёты по России

➖ «Аврора» распродаёт билеты на Дальнем Востоке со скидкой до 70%

➖ «Аэрофлот» снижает тарифы на транзитные перелёты внутри России, снижает на четверть стоимость «плоских» тарифов на Дальний Восток и продлевает период перелётов по субсидируемым билетам со скидкой

Про ограничения

➖ Росавиация продлила ограничения на полёты на юг до 18 июня

➖ «Уральские авиалинии» закрывают продажу билетов и отменяют все рейсы в Краснодар, Симферополь, Анапу, Геленджик, Ростов-на-Дону и Воронеж с 1 июля до 30 сентября 2022

➖ S7 Airlines замораживает проект лоукостера Citrus

➖ Программа детского кешбэка досрочно завершится в ночь с 14 на 15 июня

Про новые маршруты

➖ Добраться до Валаама с 4 июня можно из Сортавалы, пересев с поезда на «Метеор»

➖ В Красноярском крае началась навигация по Енисею на север

➖ «Гранд сервис экспресс» назначает новый поезд из Москвы в Керчь и запускает автобусы по единому билету до Алушты и Ялты