Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа. Новости туризма от 18.07.2022

Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа, сообщает РЖД.

➖ с 30 августа начнёт ходить поезд № 329/330 Душанбе — Волгоград. Отправление 1 раз в неделю: из Душанбе — по вторникам, из Волгограда — по пятницам.

➖ с 7 сентября — поезд № 359/360 Худжанд — Волгоград. Отправление 1 раз в неделю: из Худжанда — по средам, из Волгограда — по субботам.

Продажа билетов ещё не открыта, но должна начаться в ближайшее время.