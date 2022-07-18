Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа. Новости туризма от 18.07.2022

Пассажирское ж/д сообщение между Россией и Таджикистаном возобновится с 30 августа, сообщает РЖД.
➖ с 30 августа начнёт ходить поезд № 329/330 Душанбе — Волгоград. Отправление 1 раз в неделю: из Душанбе — по вторникам, из Волгограда — по пятницам.
➖ с 7 сентября — поезд № 359/360 Худжанд — Волгоград. Отправление 1 раз в неделю: из Худжанда — по средам, из Волгограда — по субботам.
Продажа билетов ещё не открыта, но должна начаться в ближайшее время.
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