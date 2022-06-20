Неугомонный Аэрофлот лезет на юг: билеты на прямые рейсы из Сочи в Махачкалу и МинВоды уже в продаже

Аэрофлоту некуда девать самолёты — авиакомпания уже увеличила частоту полётов почти по всем направлениям, запустила всё, что можно, открыла всё, что нужно, но свободных бортов меньше не становится.
Поэтому вот:
с 1 июля будут запущены ежедневные прямые рейсы из Сочи в Махачкалу и МинВоды на A320.
Билеты на все даты до конца октября стоят (пока) по 3100-3200 рублей в одну сторону. Но есть информация, что скоро будет мини-распродажа.
Махачкала:
МинВоды:
Сочи теперь не только хаб для международных рейсов, но и точка для пересадок в самые популярные российские локации — Дагестан и КМВ.
Наверное, по задумке, можно будет удобно добираться из регионов в Дагестан и КМВ через Сочи, но пока так:
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