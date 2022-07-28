Недорогие билеты в Исландию из Вильнюса

Скучали?

Мы да — нашли недорогие билеты из Вильнюса в Рейкьявик с конца сентября по декабрь.

Виза: любой шенген.

В цене только ручная кладь, а все дополнительные услуги за деньги.

39,99 евро в одну сторону для клуба или 49,99 евро для всех.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании — http://wizzair.com/.

НО вы помните, что российскими картами оплатить нельзя, но можно купить через aviasales.ru.

Вот:

Если же у вас такая карта есть или сохранились деньги на счету Виз, то вот варианты ниже.

Для всех за 6100 рублей:

Для Клуба за 4900 рублей:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!