Недорогие билеты в Исландию из Вильнюса

Скучали?
Мы да — нашли недорогие билеты из Вильнюса в Рейкьявик с конца сентября по декабрь.
Виза: любой шенген.
В цене только ручная кладь, а все дополнительные услуги за деньги.
39,99 евро в одну сторону для клуба или 49,99 евро для всех.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании — http://wizzair.com/.
НО вы помните, что российскими картами оплатить нельзя, но можно купить через aviasales.ru.
Вот:
Если же у вас такая карта есть или сохранились деньги на счету Виз, то вот варианты ниже.
Для всех за 6100 рублей:
Для Клуба за 4900 рублей:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно