Недорогие билеты на Красную стрелу

Вот, кстати, наш отчет о такой поезде.
Итак, недорогие билеты из Москвы в Петербург и наоборот — в купе (верхние полки) за 2000 рублей. Это стоит того!
Покупаем на август-сентябрь, на июль на 200 рублей дороже.
Более подробная информация о покупке билетов на сайте РЖД.
Вот:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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