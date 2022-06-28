Недорогие билеты на Красную стрелу

Вот, кстати, наш отчет о такой поезде.

Итак, недорогие билеты из Москвы в Петербург и наоборот — в купе (верхние полки) за 2000 рублей. Это стоит того!

Покупаем на август-сентябрь, на июль на 200 рублей дороже.

Более подробная информация о покупке билетов на сайте РЖД.

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!