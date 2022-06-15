Недорогие билеты из Москвы и Петербурга в Казань

Ура!

Собрали все самые приятные варианты из Москвы и Санкт-Петербурга на лето и осень.

Дешево? Нормально — летаем по стране. Работает в обе стороны — актуально для жителей Татарстана.

В цене ручная кладь, а багаж за деньги.

Из Москвы

S7

Аэрофлот:

Победа в одну:

Из Питера

Северный ветер:

На осень у Ветра можно взять даже чуточку дешевле.

Вот:

Ну и Россия на лето есть:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!