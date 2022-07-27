Неделя на Сахалине из Москвы за 29600 рублей с человека

Хорошая цена, можно брать ;)
Туроператор FUN&SUN (TUI) предлагает недорогие туры на Сахалин для жителей столицы: 7 ночей за 29600 рублей с человека при поездке вдвоем, вылет 29 июля.
В цену каждого тура включено:
- прямые перелеты Аэрофлотом из Москвы в Южно-Сахалинск туда-обратно (с багажом);
- проживание в отеле.
Купить тур можно через onlinetours.ru или travelata.ru. У них в базе куча предложений от разных туроператоров и самые низкие цены.
Пример бронирования самого дешевого тура, цена указана за двоих:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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