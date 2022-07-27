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Неделя на Сахалине из Москвы за 29600 рублей с человека

Новости
Автор Опубликовано

Хорошая цена, можно брать ;)

Туроператор FUN&SUN (TUI) предлагает недорогие туры на Сахалин для жителей столицы: 7 ночей за 29600 рублей с человека при поездке вдвоем, вылет 29 июля.

В цену каждого тура включено:

  • прямые перелеты Аэрофлотом из Москвы в Южно-Сахалинск туда-обратно (с багажом);
  • проживание в отеле.

Купить тур можно через onlinetours.ru или travelata.ru. У них в базе куча предложений от разных туроператоров и самые низкие цены.

Пример бронирования самого дешевого тура, цена указана за двоих:

Неделя на Сахалине из Москвы за 29600 рублей с человека

Неделя на Сахалине из Москвы за 29600 рублей с человека

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Ищите, бронируйте, отдыхайте!

 

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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