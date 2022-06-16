Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

Авиакомпании сходят с ума как могут. Поддержите их старания рублём.
Вот, например, чего выдумали: продавать билеты из Новосибирска в Москву и наоборот от 4700 рублей в обе стороны!
Даты: июнь и осень. Июль и август — это не осень, извините.
Аэрофлот — вот:
На осень примерно вот столько билетов:
Уральские Авиалинии:
На сентябрь, пожалуйста:
На сайте всё есть
У Победы валяются билеты по 2499 рублей, но, есть мнение, что через пару часов они подешевеют.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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