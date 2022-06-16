Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

Авиакомпании сходят с ума как могут. Поддержите их старания рублём.

Вот, например, чего выдумали: продавать билеты из Новосибирска в Москву и наоборот от 4700 рублей в обе стороны!

Даты: июнь и осень. Июль и август — это не осень, извините.

Аэрофлот — вот:

На осень примерно вот столько билетов:

Уральские Авиалинии:

На сентябрь, пожалуйста:

На сайте всё есть

У Победы валяются билеты по 2499 рублей, но, есть мнение, что через пару часов они подешевеют.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!