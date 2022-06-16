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Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Авиакомпании сходят с ума как могут. Поддержите их старания рублём.

Вот, например, чего выдумали: продавать билеты из Новосибирска в Москву и наоборот от 4700 рублей в обе стороны!

Даты: июнь и осень. Июль и август — это не осень, извините.

Аэрофлот — вот:

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

На осень примерно вот столько билетов:

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

Уральские Авиалинии:

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

На сентябрь, пожалуйста:

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

На сайте всё есть

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

У Победы валяются билеты по 2499 рублей, но, есть мнение, что через пару часов они подешевеют.

 

Небывалое! Из Новосибирска в Москву и наоборот летом-осенью от 4760 туда-обратно

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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