На Шри-Ланке отменили обязательную страховку. Новости туризма от 19.06.2022

На Шри-Ланке отменили обязательную страховку, сообщает tourdom.ru со ссылкой на правительственный документ.

Речь идёт об обязательной страховке «People’s Insurance PLC» стоимостью 12 долларов. Для вакцинированных туристов её отменили еще с 19 апреля, а теперь она не нужна будет всем путешественникам.

Для въезда на Шри-Ланку достаточно иметь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов. Также россиянам нужна виза, её можно оформить по прибытии за 40 долларов.

Ранее «Аэрофлот» отменил все рейсы на Шри-Ланку после задержания самолёта авиакомпании. Дмитрий Песков заявил , что перевозчик может пересмотреть решение, если Россия получит гарантии от местных властей. Прямых рейсов сейчас в страну нет — добраться можно только с пересадками.