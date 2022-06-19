Поиск туров по лучшей цене

Поиск лучших авиабилетов


Аренда авто от собствеников

Поиск и онлайн бронирование билетов на Поезд

Поиск и бронирование санаториев

На Шри-Ланке отменили обязательную страховку. Новости туризма от 19.06.2022

Новости
Автор Опубликовано

На Шри-Ланке отменили обязательную страховку, сообщает tourdom.ru со ссылкой на правительственный документ.

Речь идёт об обязательной страховке «People’s Insurance PLC» стоимостью 12 долларов. Для вакцинированных туристов её отменили  еще с 19 апреля, а теперь она не нужна будет всем путешественникам.

Для въезда на Шри-Ланку достаточно иметь сертификат о вакцинации или ПЦР-тест не старше 72 часов. Также россиянам нужна виза, её можно оформить по прибытии за 40 долларов.

Ранее «Аэрофлот» отменил все рейсы на Шри-Ланку после задержания самолёта авиакомпании. Дмитрий Песков заявил , что перевозчик может пересмотреть решение, если Россия получит гарантии от местных властей. Прямых рейсов сейчас в страну нет — добраться можно только с пересадками.

Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"

Ежедневно мы отправляем сводку со всеми горящими предложениями!

Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно
  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Чекинтайм
ru Русский
ar العربيةbg Българскиzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάiw עִבְרִיתhi हिन्दीhu Magyarit Italianokn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліky Кыргызчаlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbams Bahasa Melayupl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsr Српски језикsk Slovenčinasl Slovenščinaes Españolsv Svenskatg Тоҷикӣth ไทยtr Türkçeuk Українськаuz O‘zbekchavi Tiếng Việt