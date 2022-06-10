Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта. Новости туризма от 10.06.2022

Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта, пишет «Интерфакс» . Пассажирское сообщение всё ещё невозможно из-за ограничений китайской стороны.
Международный мост закончили строить ещё в 2019 году, однако из-за пандемии уже готовый проект два года ожидал запуска. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.
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