Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта. Новости туризма от 10.06.2022

Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта, пишет «Интерфакс» . Пассажирское сообщение всё ещё невозможно из-за ограничений китайской стороны.

Международный мост закончили строить ещё в 2019 году, однако из-за пандемии уже готовый проект два года ожидал запуска. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.