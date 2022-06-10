Поиск туров по лучшей цене

Поиск лучших авиабилетов


Аренда авто от собствеников

Поиск и онлайн бронирование билетов на Поезд

Поиск и бронирование санаториев

Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта. Новости туризма от 10.06.2022

Новости
Автор Опубликовано

Мост через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхэ открылся для грузового транспорта, пишет «Интерфакс» . Пассажирское сообщение всё ещё невозможно из-за ограничений китайской стороны.

Международный мост закончили строить ещё в 2019 году, однако из-за пандемии уже готовый проект два года ожидал запуска. При полной загрузке проект предусматривает ежедневное обслуживание 630 грузовых автомобилей, 164 автобусов и 68 легковых автомобилей.

Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"

Ежедневно мы отправляем сводку со всеми горящими предложениями!

Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно
  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
Оцените статью
( Пока оценок нет )
Поделиться с друзьями
Чекинтайм
ru Русский
ar العربيةbg Българскиzh-CN 简体中文zh-TW 繁體中文hr Hrvatskics Čeština‎da Dansknl Nederlandsen Englishet Eestitl Filipinofi Suomifr Françaisde Deutschel Ελληνικάiw עִבְרִיתhi हिन्दीhu Magyarit Italianokn ಕನ್ನಡkk Қазақ тіліky Кыргызчаlv Latviešu valodalt Lietuvių kalbams Bahasa Melayupl Polskipt Portuguêsro Românăru Русскийsr Српски језикsk Slovenčinasl Slovenščinaes Españolsv Svenskatg Тоҷикӣth ไทยtr Türkçeuk Українськаuz O‘zbekchavi Tiếng Việt