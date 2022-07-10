Молодым: из Петербурга в Хибины с багажом/снарягой за 4000 рублей туда-обратно

Любые даты до конца года
Аэрофлот/Россия предлагают слетать в Кировск / Хибины/ Апатиты из Петербурга за 4000 рублей туда-обратно с багажом/снарягой в любые даты до конца года. Класс? Класс.
Но есть нюанс.
Такая цена и такие условия только для молодых.
Молодость в России — это от 12 до 23 лет.
Чтобы купить билет по такой хорошей цене нужно на сайте Аэрофлота зайти во вкладку субсидированные перевозки, выбрать категорию «молодёжь и пенсионеры» и нужную дату.
Должно получиться вот так:
Вот:
Вроде всё.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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