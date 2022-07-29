Мини-круиз из Копенгагена в Осло от 410 рублей с человека

Отличная акция на круизы: трехдневный круиз из Дании в Норвегию всего за 49 датских крон (410 рублей с человека) с человека! Бронируем!

Дешевые билеты на круиз по Скандинавии — всего за 410 рублей при поездке вдвоем или на четверых.

Можно использовать паром просто, как способ добраться в Норвегию в один конец, но с каютой, душем и комфортом.

Даты: с августа по декабрь.

Билеты покупать на сайте: https://ferry.dfdsseaways.dk.

C российскими картами купить нельзя — ищите лазейки :)

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!