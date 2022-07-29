Мини-круиз из Копенгагена в Осло от 410 рублей с человека

Отличная акция на круизы: трехдневный круиз из Дании в Норвегию всего за 49 датских крон (410 рублей с человека) с человека! Бронируем!
Дешевые билеты на круиз по Скандинавии — всего за 410 рублей при поездке вдвоем или на четверых.
Можно использовать паром просто, как способ добраться в Норвегию в один конец, но с каютой, душем и комфортом.
Даты: с августа по декабрь.
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