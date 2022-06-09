Между Россией и Узбекистаном снова начнут ходить поезда. Новости туризма от 09.06.2022

Между Россией и Узбекистаном снова начнут ходить поезда— в конце июня появятся рейсы из Ташкента в Самару и Волгоград, сообщает пресс-служба РЖД.
➖ поезд № 5/6 Ташкент — Самара с 23 июня один раз в неделю: из Ташкента — по четвергам, обратно — по воскресеньям.
➖ поезд № 323/324 Ташкент — Волгоград с 25 июня один раз в неделю: из Ташкента — по субботам, обратно — по вторникам.
Рейсы будут выполнять «Узбекские железные дороги». Продажу билетов откроют в ближайшее время.
Узбекистан с 10 июня отменяет все ковидные ограничения — россиянам для въезда потребуется только загранпаспорт.
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