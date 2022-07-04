Месяц на острове Бали из Москвы от 51800 рублей с человека.

Планируем путешествие в теплую Азию!

Авиакомпания Qatar Airways предлагает билеты из Москвы в Индонезию за 43400 рублей туда-обратно. По пути короткие стыковки в Дохе.

В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.

Вылеты в ноябре.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут дешевле) или на сайте авиакомпании (здесь рос. карты не проходят). На оф. сайте вносите в поиск не «Москва», а «Шереметьево».

Москва — Бали — Москва:

И выбираем жилье под эти даты.

Например, самый дешевый отель (в 500 метрах от моря) можно забронировать всего за 16800 на двоих (29 ночей). Рейтинг отеля на Букинге — 7.4.

И куча других вариантов чуть дороже.

Итого — от 51800 рублей с человека за перелеты на Бали и отель на 29 ночей (при поездке вдвоем).

Острова Бали уже открыт для туристов, визу можно получить по прилете (35$).

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!