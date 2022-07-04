Месяц на острове Бали из Москвы от 51800 рублей с человека.

Планируем путешествие в теплую Азию!
Авиакомпания Qatar Airways предлагает билеты из Москвы в Индонезию за 43400 рублей туда-обратно. По пути короткие стыковки в Дохе.
В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.
Вылеты в ноябре.
Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут дешевле) или на сайте авиакомпании (здесь рос. карты не проходят). На оф. сайте вносите в поиск не «Москва», а «Шереметьево».
Москва — Бали — Москва:
И выбираем жилье под эти даты.
Например, самый дешевый отель (в 500 метрах от моря) можно забронировать всего за 16800 на двоих (29 ночей). Рейтинг отеля на Букинге — 7.4.
И куча других вариантов чуть дороже.
Итого — от 51800 рублей с человека за перелеты на Бали и отель на 29 ночей (при поездке вдвоем).
Острова Бали уже открыт для туристов, визу можно получить по прилете (35$).
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
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