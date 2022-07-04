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Месяц на острове Бали из Москвы от 51800 рублей с человека.

Новости
Автор Опубликовано

Планируем путешествие в теплую Азию!

Авиакомпания Qatar Airways предлагает билеты из Москвы в Индонезию  за 43400 рублей туда-обратно. По пути короткие стыковки в Дохе.

В цены входит питание, провоз ручной клади и багажа.

Вылеты в ноябре.

Подобрать свои даты и купить билеты можно через сервис aviasales.ru (тут дешевле) или на сайте авиакомпании (здесь рос. карты не проходят). На оф. сайте вносите в поиск не «Москва», а «Шереметьево».

Москва — Бали — Москва:

Месяц на острове Бали из Москвы от 51800 рублей с человека.

И выбираем жилье под эти даты.

Например, самый дешевый отель (в 500 метрах от моря) можно забронировать всего за 16800 на двоих (29 ночей). Рейтинг отеля на Букинге — 7.4.

И куча других вариантов чуть дороже.

Месяц на острове Бали из Москвы от 51800 рублей с человека.

Итого — от 51800 рублей с человека за перелеты на Бали и отель на 29 ночей (при поездке вдвоем).

Острова Бали уже открыт для туристов, визу можно получить по прилете (35$).

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!

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Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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