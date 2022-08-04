Ласточки из Москвы в Минск и наоборот от 1350 рублей

Можно брать!
Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте РЖД.
Расписание:
- № 717/718 Москва — Минск, ежедневно (отправление из начальной точки в 06:20, прибытие в конечную — в 13:10);
- № 721/722 Москва — Минск, ежедневно (отправление из начальной точки в 16:00, прибытие в конечную — в 22:55).
Сейчас есть билеты на август-сентябрь.
Идем бронировать:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
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Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
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