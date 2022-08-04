Ласточки из Москвы в Минск и наоборот от 1350 рублей

Можно брать!



Оформить проездные документы по специальным ценам можно уже сейчас во всех кассах дальнего следования, а также онлайн на официальном сайте РЖД.

Расписание:

№ 717/718 Москва — Минск, ежедневно (отправление из начальной точки в 06:20, прибытие в конечную — в 13:10);

№ 721/722 Москва — Минск, ежедневно (отправление из начальной точки в 16:00, прибытие в конечную — в 22:55).

Сейчас есть билеты на август-сентябрь.

Идем бронировать:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!