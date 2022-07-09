Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Доступная экзотика
Много хороших новостей для любителей круизов:
круизы из Сочи в Турцию этим летом состоятся! Нууууу, на 99% точно. Потому что лайнер Astoria Grande компании MIRAY CRUISES уже прибыл в Россию.
На 16 июля запланирован старт первого круиза.
Это хорошо. Дальше — лучше. Вот, чем вас порадуют:
- для круиза не нужны визы, ПЦР-тесты или сертификаты
- на борту будут принимать карты МИР
- четырёхразовое питание
- по 70 евро на бортовой счёт каждому пассажиру (можно тратить на алкоголь)
- дети от 3 до 11 лет (на момент круиза должно быть полных 3 года-11 лет или день рождения в круизе; максимум двое детей) путешествуют БЕСПЛАТНО при условии размещения в ОДНОЙ каюте со взрослыми (на 3 и 4 местах). Оплачиваются только портовый и сервисные сборы.
- на выбор есть три маршрута
Класс? Класс. Лайнер будет отправляться из Сочи каждую субботу до 22 октября.
Само собой, подобный круиз, тем более, в новой реальности, не будет стоить 20000 рублей. А будет стоить…
Ну… кхе-кхе… примерно по 75-88 тысяч рублей с человека.
- 16-23 июля, Сочи – Стамбул – Бозджаада – Синоп – Сочи
- 17-24 сентября, Сочи – Стамбул – Чешме – Бозджаада – Синоп – Сочи
- 15-22 октября, Сочи – Стамбул – Синоп – Трабзон – Сочи
Немного фотографий:
Каюта с балконом
Каюта с иллюминатором
Внутренняя каюта
Развлечения
Количество пассажиров – 1328.
Вроде всё.
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