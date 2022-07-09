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Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Новости
Автор Опубликовано

Доступная экзотика

Много хороших новостей для любителей круизов:

круизы из Сочи в Турцию этим летом состоятся! Нууууу, на 99% точно. Потому что лайнер Astoria Grande компании MIRAY CRUISES уже прибыл в Россию.

На 16 июля запланирован старт первого круиза.

Это хорошо. Дальше — лучше. Вот, чем вас порадуют:

  • для круиза не нужны визы, ПЦР-тесты или сертификаты
  • на борту будут принимать карты МИР
  • четырёхразовое питание
  • по 70 евро на бортовой счёт каждому пассажиру (можно тратить на алкоголь)
  • дети от 3 до 11 лет (на момент круиза должно быть полных 3 года-11 лет или день рождения в круизе; максимум двое детей) путешествуют БЕСПЛАТНО при условии размещения в ОДНОЙ каюте со взрослыми (на 3 и 4 местах). Оплачиваются только портовый и сервисные сборы.
  • на выбор есть три маршрута

Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Класс? Класс. Лайнер будет отправляться из Сочи каждую субботу до 22 октября.

Само собой, подобный круиз, тем более, в новой реальности, не будет стоить 20000 рублей. А будет стоить…

Ну… кхе-кхе… примерно по 75-88 тысяч рублей с человека.

  • 16-23 июля, Сочи – Стамбул – Бозджаада – Синоп – Сочи
  • 17-24 сентября, Сочи – Стамбул – Чешме – Бозджаада – Синоп – Сочи
  • 15-22 октября, Сочи – Стамбул – Синоп – Трабзон – Сочи

Немного фотографий:

Каюта с балконом

Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Каюта с иллюминатором

Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Внутренняя каюта

Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Развлечения

Круизы из Сочи в Турцию стартуют уже на следующей неделе! Каюты в продаже

Количество пассажиров – 1328.

Вроде всё.

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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