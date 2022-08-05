Круизы из Сочи в Турцию от 79 тысяч с человека

Турецкая компания MIRAY CRUISES с 16 июля возит туристов на лайнере Astoria Grande

Судно отправляется из Сочи каждую субботу в 22:00 по одному из пяти маршрутов.

Цена вопроса — от 79 тысяч с человека при размещении в двухместной каюте. Дети от 3 до 12 лет плывут бесплатно.

В стоимость входит 4-разовое питание на шведском столе, развлекательная программа, детский клуб с аниматорами, фитнес-зал и спа-центр. Отдельно оплачиваются ужины в ресторане, напитки в барах и экскурсии. На борту принимаются карты «Мир».

Вот так выглядит самая дешевая каюта:

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