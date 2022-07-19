Из Уфы в МинВоды от 1180 рублей в одну сторону и от 2960 рублей в обе

Прямые
Азимут немножко (хотя даже, пожалуй, множко) скинул цены на направлении «Уфа — МинВоды». Полетать в августе-октябре можно за 1180 рублей в одну сторону. И, что приятнее, много полноценных вариантов «туда-обратно».
Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales
Август-сентябрь
Сентябрь
На официальном сайте те же цены, но только если покупать сразу билеты туда-обратно.
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А на конец октября попадаются билеты и по 1180 рублей
Нормальное жильё в Домабае/Архызе можно найти рублей за 800.
Вариант 2
Вроде всё.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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