Из Уфы в МинВоды от 1180 рублей в одну сторону и от 2960 рублей в обе

Прямые

Азимут немножко (хотя даже, пожалуй, множко) скинул цены на направлении «Уфа — МинВоды». Полетать в августе-октябре можно за 1180 рублей в одну сторону. И, что приятнее, много полноценных вариантов «туда-обратно».

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales

Август-сентябрь

Сентябрь

На официальном сайте те же цены, но только если покупать сразу билеты туда-обратно.

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А на конец октября попадаются билеты и по 1180 рублей

Нормальное жильё в Домабае/Архызе можно найти рублей за 800.

Вариант 2

Вроде всё.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!