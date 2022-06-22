Из Турции в Россию от 4700 рублей

Забираем!

Самолеты нынче дорого, а эти нормально снова.

Вернуться можно в ближайшие дни с багажом и питанием.

Для посещения России нужен только паспорт.

В Нижний:

В Самару:

В Сочи:

В Красноярск:

Есть и в Москву за 6500, но в Москву должно быть дешевле — ждем))

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!