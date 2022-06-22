Из Турции в Россию от 4700 рублей

Забираем!
Самолеты нынче дорого, а эти нормально снова.
Вернуться можно в ближайшие дни с багажом и питанием.
Для посещения России нужен только паспорт.
В Нижний:
В Самару:
В Сочи:
В Красноярск:
Есть и в Москву за 6500, но в Москву должно быть дешевле — ждем))
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
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