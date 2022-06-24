Из Сочи в Турцию всё-таки запустят круизы! Новости туризма от 24.06.2022

Из Сочи в Турцию всё-таки запустят круизы! Турецкая компания MIRAY CRUISES уже с 16 июля начнёт еженедельно возить туристов на лайнере Astoria Grande, пишет Ростуризм.

Судно будет отправляться из Сочи каждую субботу в 22:00 по одному из трёх маршрутов:

➖ Сочи — Стамбул — Бозджаада — Синоп — Сочи

Отправление: 16, 30 июля, 13, 20 августа, 10, 24 сентября, 8, 22 октября

➖ Сочи — Стамбул — Чешме — Бозджаада — Синоп — Сочи

Отправление: 23 июля, 3, 17 сентября, 1, 15 октября

➖ Сочи — Трабзон — Синоп — Стамбул — Сочи

Отправление: 6 августа, 27 августа

Подробности и билеты — на сайте astoriagrande.com. Согласно системе бронирования, цена за недельный круиз на одного человека начинается от 78 тысяч рублей при размещении в двухместной каюте без окна . Самый дорогой Роял-сьют с частной палубой стоит 239 тысяч. Детям от 3 до 12 лет предоставляется бесплатный билет.

В стоимость входит 4-разовое питание на шведском столе, развлекательная программа, детский клуб с аниматорами, фитнесс-зал. Отдельно оплачиваются ужины в ресторане, напитки в барах и экскурсии. На борту лайнера принимаются карты «Мир».

Первый круиз был запланирован ещё на 2 апреля, однако старт программы был отложен без объяснения причин.