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Из Петербурга в Нижний Новгород за 2860 рублей туда-обратно

Новости
Автор Опубликовано

Классная цена.

1430 рублей за Питер или Нижний Новгород — прямые полеты от Северного Ветра в ноябре-декабре.

Можно купить туда-обратно.

В цене ручная кладь, ведь это НордВинд.

Покупать на aviasales.ru.

Вот:

Из Петербурга в Нижний Новгород за 2860 рублей туда-обратно

Вот:

Из Петербурга в Нижний Новгород за 2860 рублей туда-обратно

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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