Из Петербурга в Назрань (Грузия) с багажом за 2000 рублей

Классная цена.

Сразу скажем: в Грузии ограничения сняли, берем загранпаспорт — вперед!

2000 рублей за прямые рейсы из Петербурга в Магас и наоборот в октябре-декабре.

Можно купить туда-обратно.

Ну а дальше берем такси (Яндекс туда возит), ну или автостопом и на границу (можно во Владикавказ тоже заехать, например).

В цене багаж, ведь это НордВинд.

Покупать на aviasales.ru.

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!