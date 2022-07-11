Из Москвы в Мурманск за 999 рублей в одну сторону и за 1998 — в обе

В ИЮЛЕ!
Феноменальные цены от Победы на лето: слетать из Москвы в Мурманск или из Мурманска в Москву в июле можно за 999 рублей!
Даты: из Москвы 19, 26, 27 июля, из Мурманска: 26, 27, 28 июля. Следите, даты постоянно добавляют.
Билеты на сайте авиакомпании или на aviasaes (проверьте, вдруг у Smartavia тоже появились билеты).
Вроде бы все.
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
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