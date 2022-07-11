Из Москвы в Мурманск за 999 рублей в одну сторону и за 1998 — в обе

В ИЮЛЕ!

Феноменальные цены от Победы на лето: слетать из Москвы в Мурманск или из Мурманска в Москву в июле можно за 999 рублей!

Даты: из Москвы 19, 26, 27 июля, из Мурманска: 26, 27, 28 июля. Следите, даты постоянно добавляют.

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasaes (проверьте, вдруг у Smartavia тоже появились билеты).

Вроде бы все.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!