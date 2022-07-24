Из многих городов России в Узбекистан на Новый Год или другие даты до конца марта от 13000 рублей туда-обратно

Почти дёшево и почти с багажом

Авиакомпания Uzbekistan Airways Express (лоукостерная дочка Uzbekistan Airways) открыла продажи на зимний сезон: теперь вы можете купить билеты из многих городов России во многие города Узбекистана за «почти бесплатно».

Даты: конец октября — конец марта, включая Новый Год.

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales

Важно-1: на момент публикации билеты не загрузили на сайт авиакомпании

на момент публикации билеты не загрузили на сайт авиакомпании Важно-2: на момент публикации не загрузили билеты из Перми, Омска, Самары, Красноярска, МинВод (обновите через пару часов — и наверняка всё появится)

на момент публикации не загрузили билеты из Перми, Омска, Самары, Красноярска, МинВод (обновите через пару часов — и наверняка всё появится) Важно-3: вы можете комбинировать — например, прилететь в Ташкент, а улететь из Ферганы

вы можете комбинировать — например, прилететь в Ташкент, а улететь из Ферганы Важно-4: декабрь-январь не самое лучшее время для Узбекистана, но с другой стороны — вы точно сможете найти что-то безвизовое, новое и бюджетное на пиковые даты? Вряд ли. В конце концов, горнолыжка в Узбекистане есть, транспорт между городами дешевый — на недельку самое то. Даже в январе.

Вперёд! Билеты есть на ноябрь-март, но в подборке только на новогодние даты.

Из Казани в Ташкент

В одну сторону тоже можно

Из Новосибирска в Фергану

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!