Из многих городов России в Узбекистан на Новый Год или другие даты до конца марта от 13000 рублей туда-обратно

Почти дёшево и почти с багажом
Авиакомпания Uzbekistan Airways Express (лоукостерная дочка Uzbekistan Airways) открыла продажи на зимний сезон: теперь вы можете купить билеты из многих городов России во многие города Узбекистана за «почти бесплатно».
Даты: конец октября — конец марта, включая Новый Год.
Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales
- Важно-1: на момент публикации билеты не загрузили на сайт авиакомпании
- Важно-2: на момент публикации не загрузили билеты из Перми, Омска, Самары, Красноярска, МинВод (обновите через пару часов — и наверняка всё появится)
- Важно-3: вы можете комбинировать — например, прилететь в Ташкент, а улететь из Ферганы
- Важно-4: декабрь-январь не самое лучшее время для Узбекистана, но с другой стороны — вы точно сможете найти что-то безвизовое, новое и бюджетное на пиковые даты? Вряд ли. В конце концов, горнолыжка в Узбекистане есть, транспорт между городами дешевый — на недельку самое то. Даже в январе.
Вперёд! Билеты есть на ноябрь-март, но в подборке только на новогодние даты.
Из Казани в Ташкент
В одну сторону тоже можно
Из Новосибирска в Фергану
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
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