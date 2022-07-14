Из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой за 1500 рублей

Слишком дёшево
Хорошая, а может даже и отличная цена от авиакомпании Nordwind: слетать из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой можно за 1500 рублей.
Рейсы прямые, направление субсидируется государством, поэтому авиакомпания полетит.
Даты: каждый понедельник с 31 октября и до конца года
Билеты в продаже на сайте авиакомпании или на aviasales
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В одну сторону
Билеты продаются по тарифу Оптимум — это значит, что багаж и снаряга полетят с вами бесплатно.
Вроде всё.
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