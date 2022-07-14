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Из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой за 1500 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Слишком дёшево

Хорошая, а может даже и отличная цена от авиакомпании Nordwind: слетать из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой можно за 1500 рублей.

Рейсы прямые, направление субсидируется государством, поэтому авиакомпания полетит.

Даты: каждый понедельник с 31 октября и до конца года

Билеты в продаже на сайте авиакомпании или на aviasales

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Из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой за 1500 рублей

В одну сторону

Из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой за 1500 рублей

Билеты продаются по тарифу Оптимум — это значит, что багаж и снаряга полетят с вами бесплатно.

Из Магнитогорска в Сочи или наоборот с багажом и снарягой за 1500 рублей

Вроде всё.

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
email
sdmNew@checkintime.ru
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