Из Казани в Киргизию за 3200 рублей

Радость-то какая…

Скажем сразу: никаких ограничений нет — загранпаспорт и вперед в ноябре-марте!

Радость — у Северного в цене ручная кладь.

Билеты покупаем через сервис aviasales.ru.

Вот:

А обратно? Есть билет.

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!