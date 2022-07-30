Из Казани на Байкал и Шерегеш от 4800 рублей туда-обратно

Дешевле не будет

Ещё один подгон от Nordwind: прямые рейсы из Казани в Иркутск и Новокузнецк (и обратно) от 2400 рублей в одну сторону.

Даты: октябрь-декабрь.

Билеты на сайте авиакомпании или на aviasales.

Новокузнецк в ноябре

Иркутск в ноябре

Новокузнецк в декабре

Иркутск в декабре

Вроде всё.

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Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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