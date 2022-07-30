Из Казани на Байкал и Шерегеш от 4800 рублей туда-обратно

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Даты: октябрь-декабрь.
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Новокузнецк в ноябре
Иркутск в ноябре
Новокузнецк в декабре
Иркутск в декабре
Вроде всё.
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