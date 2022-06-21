Идеальный круиз из Ярославля на 5 ночей в начале сентября за 14300 рублей

14300 рублей и он ваш!

Ярославцы и все-все-все соседи, смотрите, какое чудо нашли для вас на сентябрь: круиз на 6 дней и 5 ночей по Волге и Каме всего за 14300 рублей с человека (это 2860 рублей в сутки, если что).

Отправление из Ярославля 6 сентября, в Пермь прибываете 11 сентября.

В цене: место в выбранной каюте, трёхразовое питание и какие-никакие развлечения на борту теплохода «Михаил Кутузов».

Расписание:

6 сентября, 12:00, отплытие из Ярославля

6 сентября, 16:30-20:30, Кострома

7 сентября, 14:00-20:00, Нижний Новгород

8 сентября, 07:30-10:30, Чебоксары

8 сентября, 18:00-22:00, Казань

9 сентября, 14:00-18:30, Елабуга

10 сентября, 07:30-12:00, Сарапул

11 сентября, 09:00, прибытие в Пермь.

Первая мысль, которая появилась в вашей голове: УХ ТЫ КАК ДЁШЕВО — НАДО БРАТЬ!

И это правильно.

Вторая мысль, которая появилась в вашей голове: А КАК ОБРАТНО?!?!

Что тоже, конечно, правильно.

Обратно — вот так:

И по классике:

Возможно, третий вопрос, которой родился в мозгу — А КАК ВСЁ ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?

Что ж, есть у нас ответ и на этот вопрос.

Каюты на двоих на нижней палубе с иллюминатором и умывальником (по 14900 с носа) выглядит так:

Каюты на четверых на главной палубе с окном и умывальником (по 14300 с носа) выглядят так:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!