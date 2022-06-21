Идеальный круиз из Ярославля на 5 ночей в начале сентября за 14300 рублей

14300 рублей и он ваш!
Ярославцы и все-все-все соседи, смотрите, какое чудо нашли для вас на сентябрь: круиз на 6 дней и 5 ночей по Волге и Каме всего за 14300 рублей с человека (это 2860 рублей в сутки, если что).
Отправление из Ярославля 6 сентября, в Пермь прибываете 11 сентября.
В цене: место в выбранной каюте, трёхразовое питание и какие-никакие развлечения на борту теплохода «Михаил Кутузов».
Расписание:
- 6 сентября, 12:00, отплытие из Ярославля
- 6 сентября, 16:30-20:30, Кострома
- 7 сентября, 14:00-20:00, Нижний Новгород
- 8 сентября, 07:30-10:30, Чебоксары
- 8 сентября, 18:00-22:00, Казань
- 9 сентября, 14:00-18:30, Елабуга
- 10 сентября, 07:30-12:00, Сарапул
- 11 сентября, 09:00, прибытие в Пермь.
Первая мысль, которая появилась в вашей голове: УХ ТЫ КАК ДЁШЕВО — НАДО БРАТЬ!
И это правильно.
Вторая мысль, которая появилась в вашей голове: А КАК ОБРАТНО?!?!
Что тоже, конечно, правильно.
Обратно — вот так:
И по классике:
Возможно, третий вопрос, которой родился в мозгу — А КАК ВСЁ ЭТО БУДЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ?
Что ж, есть у нас ответ и на этот вопрос.
Каюты на двоих на нижней палубе с иллюминатором и умывальником (по 14900 с носа) выглядит так:
Каюты на четверых на главной палубе с окном и умывальником (по 14300 с носа) выглядят так:
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