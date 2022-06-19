ХВАТИТ БЫТЬ ТАКИМ ДЕШЁВЫМ!!! Из Москвы в Казань и наоборот от 999 рублей летом!

999 рублей ЛЕ-ТОМ!!!

Авиакомпании продолжают демпинговать, выбирайте ту, что понадёжнее — и путешествуйте по России.

Например, Татарстан. Улететь туда в июне-июле Победой из Москвы можно за 999 рублей.

А можно чуть дороже, но с багажом

В обратную сторону тоже куча билетов по 999 рублей!

Вот июнь:

Вот июль:

Если летать за 1998 рублей не хотите, то у Аэрофлота и S7 тоже полно дешёвых билетов.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!