Грузия отменяет все ковидные ограничения. Новости туризма от 15.06.2022

Грузия отменяет все ковидные ограничения — с 15 июня путешественникам для въезда не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Постановление правительства опубликовал «Законодательный вестник Грузии».
Наземная граница между Россией и Грузией открыта , основания для выезда из РФ не нужны.
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