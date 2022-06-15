Грузия отменяет все ковидные ограничения. Новости туризма от 15.06.2022

Грузия отменяет все ковидные ограничения — с 15 июня путешественникам для въезда не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Постановление правительства опубликовал «Законодательный вестник Грузии».

Наземная граница между Россией и Грузией открыта , основания для выезда из РФ не нужны.