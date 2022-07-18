Грузия! Летим из Москвы во Владикавказ от 1770 рублей, а дальше едем по земле

Основания не нужны!

Владикавказ — ближайший город к КПП «Верхний Ларс».

У Северного Ветра есть билеты из Москвы и обратно от 1770 рублей в один конец. В цене только провоз ручной клади.

Даты: сентябрь-октябрь.

Купить билеты можно через сервис aviasales.ru или на сайте авиакомпании.

Москва — Владикавказ в октябре:

Москва — Владикавказ в сентябре:

Владикавказ — Москва в октябре:

Владикавказ — Москва в сентябре:

А из Владикавказа до Грузии можно добраться на автобусах, маршрутках или попутках.

Ковидные ограничения отменены, для въезда в Грузию ничего не нужно.

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!