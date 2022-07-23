Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Новости туризма от 23.07.2022

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, вызывающей обеспокоенность в международном масштабе.
Вспышка оспы обезьян представляет умеренный риск по всему миру за исключением Европы, где риск высок, отметил глава организации.
Он также сообщил, что в мире выявлено более 16 тыс. случаев заражения вирусом оспы обезьян.
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