Германия с 11 июня сняла все ограничения на въезд для граждан всех стран, кроме Китая. Новости туризма от 13.06.2022

⚡️ Германия с 11 июня сняла все ограничения на въезд для граждан всех стран, кроме Китая. Теперь для пересечения границы не нужны особые причины, приехать в страну могут в том числе туристы. Об этом говорится на официальном сайте МИД ФРГ.

Германия приостановила действие всех ковидных мер въезда с 1 июня по 31 августа, однако до сих пор действовали ограничения по целям поездок — въезд в Германию иностранцам был открыт только в исключительных случаях или для полностью привитых одобренными вакцинами. В связи с этим многим россиянам приходилось планировать поездку в ФРГ через другие страны ЕС. Теперь, с 11 июня въезжать можно «напрямую», насколько это позволяет авиасообщение.

Возобновит ли Германия выдачу туристических виз — неизвестно. Пока что на сайте визового центра отображается уведомление о выдаче виз только для неотложных поездок.