Французские оппозиционные депутаты отклонили часть законопроекта, предполагающего продление ковид-пропусков на границах. Новости туризма от 14.07.2022

Французские оппозиционные депутаты отклонили часть законопроекта, предполагающего продление ковид-пропусков на границах. Закон подразумевал возможность продления действующего сейчас «ковидного» режима въезда во Францию до апреля 2023 года: с сертификатом о полной вакцинации, сертификатом о выздоровлении или отрицательным результатом теста.

Нынешний закон о ковид-пропусках перестанет действовать 1 августа — с этой даты въезд во Францию должен открыться для всех без медицинских документов. Для прибывающих из России и Украины ничего не изменится — для них сделано специальное исключение и они могут въезжать в страну с любыми целями, включая туризм, без предъявления сертификатов о вакцинации и тестов на ковид.