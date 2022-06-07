Fly Jordan Airlines с 26 июня начнёт летать между Сочи и Амманом. Новости туризма от 07.06.2022

Fly Jordan Airlines с 26 июня начнёт летать между Сочи и Амманом. Рейсы будут выполняться один раз в неделю — по воскресеньям, сообщает пресс-служба аэропорта. Стоимость перелёта в одну сторону — от 21 300 рублей.

Для въезда в Иорданию потребуется заполнить онлайн-анкету и оформить страховку.