Финляндия с 30 июня снимает ковидные ограничения для путешественников из третьих стран. Новости туризма от 20.06.2022

⚡️ Финляндия с 30 июня снимает ковидные ограничения для путешественников из третьих стран — для въезда не нужны будут сертификаты о вакцинации или тесты. Информация опубликована на официальном сайте финского МВД.

Россиянам для въезда понадобятся только загранпаспорт и виза.