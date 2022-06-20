Финляндия с 30 июня снимает ковидные ограничения для путешественников из третьих стран. Новости туризма от 20.06.2022

⚡️ Финляндия с 30 июня снимает ковидные ограничения для путешественников из третьих стран — для въезда не нужны будут сертификаты о вакцинации или тесты. Информация опубликована на официальном сайте финского МВД.
Россиянам для въезда понадобятся только загранпаспорт и виза.
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