Эстония снимает все коронавирусные ограничения. Новости туризма от 16.06.2022

⚡️ Эстония снимает все коронавирусные ограничения — для въезда всем путешественникам не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Информация об этом опубликована на правительственном сайте.

Эстония выдаёт визы только отдельным категориям россиян, выдачу туристических виз приостановили с марта. Прямых рейсов в Эстонию нет, по воздуху добраться можно только с пересадками. В Таллин ходят автобусы, однако выезд из России автотранспортом всё ещё возможен только с вескими основаниями.