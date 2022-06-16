Эстония снимает все коронавирусные ограничения. Новости туризма от 16.06.2022

⚡️ Эстония снимает все коронавирусные ограничения — для въезда всем путешественникам не нужны тесты или сертификаты о вакцинации. Информация об этом опубликована на правительственном сайте.
Эстония выдаёт визы только отдельным категориям россиян, выдачу туристических виз приостановили с марта. Прямых рейсов в Эстонию нет, по воздуху добраться можно только с пересадками. В Таллин ходят автобусы, однако выезд из России автотранспортом всё ещё возможен только с вескими основаниями.
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