Эстония предлагает закрыть гражданам России въезд во все страны Евросоюза. Новости туризма от 30.07.2022

Эстония предлагает закрыть гражданам России въезд во все страны Евросоюза, заявил министр иностранных дел страны Урмас Рейнсалу. По его словам, нужно «заткнуть эту мышиную нору», поскольку даже после приостановки выдачи эстонских виз граждане РФ продолжают пересекать границу, используя визы других стран Шенгенского соглашения.

Рейнсалу считает, что в первую очередь запретить въезд россиянам нужно на общеевропейском уровне, а затем — на уровне национального законодательства. «В конце августа я встречусь с министрами иностранных дел других стран в Праге, а затем представлю план общеевропейских ограничений», — пообещал министр.

Кроме того, он заявил, что Эстония могла бы позаимствовать у Латвии требование при въезде подписывать документ, осуждающий действия России на Украине. Этот же принцип мог бы стать основой для получения гражданства по натурализации.