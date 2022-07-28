ДЛЯ ВСЕХ! Распродажа Smartavia: билеты от 990 рублей

Авиакомпания Smartavia запустила распродажу для всех желающих!
Цены на билеты стартуют от 990 рублей. В минимальные тарифы будет включен только провоз ручной клади.
Даты полетов: с 23 августа по 29 октября. В большинстве случаев самые дешевые билеты доступны только на октябрь.
Купить билеты можно на сайте авиакомпании. А еще обязательно пробейте цены через сервис aviasales.ru.
Петербург — Мурманск (если есть подписка — с вас 590 рублей):
Петербург — Архангельск:
Петербург — Калининград:
Петербург — Казань:
Москва — Казань:
Москва — Архангельск:
Москва — Мурманск:
Москва — Калининград:
Москва — Самара:
Москва — Екатеринбург:
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