ДЛЯ ВСЕХ! Распродажа Smartavia: билеты от 990 рублей

Авиакомпания Smartavia запустила распродажу для всех желающих!

Цены на билеты стартуют от 990 рублей. В минимальные тарифы будет включен только провоз ручной клади.

Даты полетов: с 23 августа по 29 октября. В большинстве случаев самые дешевые билеты доступны только на октябрь.

Купить билеты можно на сайте авиакомпании. А еще обязательно пробейте цены через сервис aviasales.ru.

Петербург — Мурманск (если есть подписка — с вас 590 рублей):

Петербург — Архангельск:

Петербург — Калининград:

Петербург — Казань:

Москва — Казань:

Москва — Архангельск:

Москва — Мурманск:

Москва — Калининград:

Москва — Самара:

Москва — Екатеринбург:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

Ищите, бронируйте, отдыхайте!