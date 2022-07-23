Для Казани: Байкал или Новокузнецк от 6650 рублей туда-обратно

Радость-то какая…

6600 рублей за Новокузнецк или 7800 за Иркутск в ноябре-марте.

В обе стороны есть, конечно.

Радость — у Северного в цене ручная кладь.

Билеты покупаем через сервис aviasales.ru.

Вот:

Вот:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

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