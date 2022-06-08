Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

Да, в одну сторону
Авиакомпания Россия каждый (ну хорошо — почти каждый) день летом летает между Москвой и Калининградом по 2935 рублей.
На выбор два рейса. Для сравнения: у Победы билеты стоят столько же и чуть дороже, у Аэрофлота — в 2 раза дороже. Да, возможно будут распродажи. Да, на ближайшие даты билеты могут стоить по 1000-1500, но на дистанции и для лета 2022 года — цена ок.
Август:
Июль:
Июнь:
Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:
Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/
Или общий календарь: https://checkintime.ru/kalendar-tsen-na-aviabilety-v-realnom-vremeni/
Ищите, бронируйте, отдыхайте!
Как найти горящий тур? Удобный календарь туров для быстрой проверки.
Или полноценный онлайн поиск по нужным вам датам и фильтрам - Поиск тура
Так же, удобно следить за горящими турами на выходные из нашего специально раздела "На выходные"
Видео: 17 советов как находить и покупать туры выгодно