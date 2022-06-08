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Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

Новости
Автор Опубликовано

Да, в одну сторону

Авиакомпания Россия каждый (ну хорошо — почти каждый) день летом летает между Москвой и Калининградом по 2935 рублей.

На выбор два рейса. Для сравнения: у Победы билеты стоят столько же и чуть дороже, у Аэрофлота — в 2 раза дороже. Да, возможно будут распродажи. Да, на ближайшие даты билеты могут стоить по 1000-1500, но на дистанции и для лета 2022 года — цена ок.

Август:

Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

Июль:

Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

Июнь:

Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

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  • Author Details
Жукова Таня
Ой, кажется тут еще нет информации, но автор ее скоро добавит!
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