Дешевле Победы: «Россия» каждый день летом летает из Москвы в Калининград по 2900 рублей

Да, в одну сторону

Авиакомпания Россия каждый (ну хорошо — почти каждый) день летом летает между Москвой и Калининградом по 2935 рублей.

На выбор два рейса. Для сравнения: у Победы билеты стоят столько же и чуть дороже, у Аэрофлота — в 2 раза дороже. Да, возможно будут распродажи. Да, на ближайшие даты билеты могут стоить по 1000-1500, но на дистанции и для лета 2022 года — цена ок.

Август:

Июль:

Июнь:

Как всегда удобнее всего для поиска использовать календари:

Сразу все календари по городам: https://checkintime.ru/deshevye-aviabilety-iz-gorodov/

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